سلطنة عمان تغلق منافذها البرية حتى إشعار آخر

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تمديد إغلاق المنافذ البرية للبلاد حتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود السلطنة لمجابهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد بعد ظهور سلالة جديدة متحورة للفيروس.ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، اطلعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، على تقرير الفريق الفني المختص حول انتشار فيروس كورونا بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين من ارتفاع متزايد يبعث على القلق.وقررت اللجنة العليا، استمرار إغلاق المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر، ضمن خطة السلطنة لوقاية المجتمع من تفشي الفيروس، وحماية المنظومة الصحية في السلطنة وتعزيزًا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض.كما قررت اللجنة العليا السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحي المؤسسي لمدة 7 أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.