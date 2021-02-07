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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تمدد الحظر على رحلات الطيران الداخلية والدولية

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:26 م
طيران اليونان
طيران اليونان
وكالات
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قالت اليونان، اليوم الأحد، إنها ستمدد القيود على رحلات الطيران الداخلية والدولية حتى 15 فبراير و22 فبراير على التوالي للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وبموجب القيود، يجب أن يخضع المسافرون إلى اليونان لاختبار (بي.سي.آر) قبل 72 ساعة من وصولهم، وأن يخضعوا لاختبار عشوائي لفيروس كورونا.

ويتم عزل جميع المسافرين الأجانب لمدة سبعة أيام.

وقالت هيئة الطيران المدني: إن القادمين من بريطانيا سيظلون ملزمين بإجراء اختبار سريع عند وصولهم، بينما تظل الرحلات الجوية من تركيا معلقة.

وشددت اليونان يوم الجمعة تدابير العزل العام في أجزاء من البلاد من بينها أثينا بعد قفزة في الإصابات في الأيام الماضية.

وبموجب القيود الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس السبت وستستمر حتى 15 فبراير على الأقل، مددت السلطات حظر التجول الليلي ثلاث ساعات في المناطق التي تتمركز فيها معظم الإصابات بحيث يبدأ الساعة السادسة مساء بدلا التاسعة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وسجلت البلاد 163213 إصابة منذ اكتشاف أول حالة قبل عام و5951 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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