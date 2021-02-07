نور الكاديكي راقصة باليه في «الورشة»

انتهت الفنانة نور الكاديكي، من تصوير مشاهدها في فيلم "الورشة".الفيلم من بطولة سهر الصايغ ونضال الشافعي ونور الكاديكي وحمزة العيلي ومحمد جمعة ورانيا شاهين وأحمد الشامي وأحمد صيام وأحمد حلاوة وتيخة وإخراج محمد حمدي، وتأليف حسام موسى، ومن المقرر عرضه في دور العرض قريبًا.وتجسد نور الكاديكي شخصية راقصة باليه في فيلم "الورشة"، وشاركت نور الكاديكي كضيف شرف في الحلقة السابعة في مسلسل "في بيتنا ريبوت" الجاري عرضه على القنوات الفضائية.كما خضعت الفنانة نور الكاديكي لجلسة تصوير جديدة، تألقت فيها بلوك جديد مختلف، حيث ظهرت ممتطية حصان لونه أسود، ولون شعر تلجي واختلط اللونان الأسود والأبيض في ملابسها ليزيدوها جمالًا، كما بدت رشيقة للغاية.