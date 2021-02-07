«تنسيقية الأحزاب» تطلق مبادرة لتوفير الأدوية للعمالة غير المنتظمة

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم.ووقع النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة 3 سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوافرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.وتواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشاركة في المبادرات والفعاليات الخدمية للمواطنين تحت شعار "سياسة بمفهوم جديد".