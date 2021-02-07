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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«اشتم براحتك».. فؤائد استخدام الألفاظ البذيئة

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:12 م
الألفاظ البذيئة
الألفاظ البذيئة
سلمى بدر
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نشر موقع «Health line» دراسة تشير إلى أن الشتائم أثناء حدث مؤلم جسديًا تساعد على تحمل الألم بشكل أفضل وبناء المرونة العاطفية والتكيف مع المواقف التي يشعر فيها الشخص بأنه لا يملك السيطرة.

وجاء في الدراسة أن الشتائم وسيلة جيدة للتعبير الإبداعي أو تطوير العلاقات والتعبير عن الإحباط وطريقة جيدة للتعامل مع الفوضى في عالم لا يخضع للسيطرة.

وصرح الدكتور رافايللو أنتونينو، أخصائي علم النفس الاستشاري، إلى أن الشتائم يمكن أن يكون لها تأثير مهدئ فوري على المشاعر الصعبة التي قد يمر بها الإنسان، ويظل استخدام الألفاظ النابية موضوع مثير للجدل لأننا نعيش ونشعر بالبشر الذين ألقي بهم في عالم معقد تم بنائه قبل وقت طويل من ولادتنا على التقاليد.

ووجد باحثون في جامعة كيلي في المملكة المتحدة أن الناس يمكن أن يتحملوا الألم الوخز والخدر الناتج عن وضع أيديهم في الماء المثلج لفترة أطول إذا تمكنوا من إطلاق الشتائم في هذه العملية مقارنة بقول كلمات أكثر حيادية أو السكوت، فإطلاق الشتائم أثناء تجربة مؤلمة يمكن أن تؤدي إلى استجابة عاطفية واستجابة الجسم «للقتال أو الهروب»، وزيادة الأدرينالين.

وقال الدكتور «ريتشارد ستيفنز» العالم في علم النفس بجامعة كيلي، والمؤلف المشارك للدراسة، إن السب هو شكل عاطفي جدًا للغة، وتشير النتائج إلى أن الإفراط في استخدام الكلمات البذيئة يمكن أن يخفف من تأثيرها العاطفي.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن زيادة الشتائم يمكن أن تخفف من آثارها المخففة للألم، إلا أن «أنتونينو» قال إنه يمكن أن يساعد في بناء قدرة الإنسان على الصمود في مواجهة الظروف المعاكسة الجديدة المحتملة التي لا يمكن السيطرة عليها وأن السب لا يتعلق فقط بالتعبير عن الغضب يمكن أن يكون أيضًا تعبيرًا عن الإبداع فبعض الشتائم هي ببساطة إبداعية واللعن له فوائد عديدة عند استخدامه بشكل مناسب.

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