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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يتهم شركات الاتصالات بالنصب على المواطنين

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:15 م
النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اتهم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، شركات المحمول بـ"النصب" على المواطنين على حد وصفه، لا سيما مع الوقوع المتكرر للشبكات.

وقال وهدان: إن الطرق الجديدة تعاني من ضعف الشبكات، متسائلًا: "أليس ذلك من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

وأشار وهدان إلى المخالفة الدستورية في عدم العدالة بين أبناء المدن والريف في سرعة الإنترنت وعدم انقطاعه.

من جانبه، وجه النائب مجدي ملك التحية لجهود الوزارة الفترة الماضية لكنه أكد انتظار الشعب المصري الكثير في ملف التحول الرقمي. وأشار في الوقت ذاته إلى ضعف شبكات الإنترنت في القرى والنجوع، الأمر الذي ينعكس سلبًا على العملية التعليمية.

فيما دعا النائب محمد العماري إلى أهمية التوسع في الوحدات المتنقلة للبريد بالقرى والنجوع، فضلًا عن الإسراع في تحويل الكابلات النحاسية إلى فايبر، لا سيما مع قرب الامتحانات، مطالبًا أيضًا برحمة أصحاب المعاشات في مكاتب البريد.

بدروه، أكد النائب فتحى قنديل أهمية مراعاة تحسين شبكة الإنترنت في القرى والنجوع بقوله: جميع الطلبة من ابتدائى حتى الجامعة بيذاكروا وبيمتحنوا بالنت وهو ما يتطلب أن يكون النت متوافرًا فى كل قرية.

ولفت «قنديل» إلى تبرع الأهالي لبناء مكاتب البريد بالجهود الذاتية، إلا أنهم يواجهون المعوقات في إنهاء الإجراءات ومنها توفير العمالة، قائلًا: "بعد ذلك يقولوا لينا مفيش موظفين".

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