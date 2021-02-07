408 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 379 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و29 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 154098 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 13373 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1427637 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 6938 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 250 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 151 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 146910 حالة.