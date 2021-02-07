البابا ثيوذوروس يرأس صلاة «التريصاجيون» على روح المهندس فريد خورى

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه سيترأس صاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيوذوروس الثاني القداس الإلهي يوم الجمعة الموافق ١٢ فبراير الساعة ٩:٣٠ صباحا بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه ويعقب القداس صلاة التريصاجيون على روح الفقيد المهندس فريد خوري بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله.