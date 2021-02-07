صورة وتعليق| الايقونستانس في كاتدرائية طنطا

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور أيقونة دخول السيد إلى الهيكل في مطرانية طنطا.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلًا: "أيقونة دخول السيد إلى الهيكل التي على أيقونستاس الكنيسة دخول السيد في طنطا، وأيقونة دخول السيد إلى الهيكل التي داخل الكنيسة على يمين مدخل الكنيسة، في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في مقر مطرانية طنطا (إرموبوليس) وتوابعها. التابعة للجمعية اليونانية بالقاهرة".