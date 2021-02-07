في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.. algotech Egypt تطلق نظام رقمي جديد لحل مشكلة "الطوابير" والحد من التجمعات

أعلنت شركة algotech Egypt ، الشركة الناشئة في الحلول الرقمية، عن إطلاق نظامها الرقمي الجديد لإدارة قوائم انتظار العملاء "الطوابير" بشكل افتراضي، ويهدف النظام إلى توفير وقت وجهد العملاء، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والحد من الاختلاط والتجمعات في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.ويواجه العملاء في الوقت الحالي تحديات كثيرة عند انتظارهم للحصول على خدمة معينة، من حيث عدم وجود تباعد اجتماعي اثناء الانتظار الطويل بالإضافة الي استنزاف الوقت، كما يشكل الأمر تحدي بشكل خاص للعملاء من كبار السن أو ذوي الهمم لعدم قدرتهم على الانتظار بشكل طويل.وفي هذا السياق، صرح الأستاذ طارق عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة algotech Egypt ، أن الشركة تم إنشاؤها حديثًا لاعتماد نظام الطابور الرقمي، ونحن مؤمنون بمستقبل الرقمية في مصر وبثقة القطاعي الحكومي والخاص في استخدام وتطبيق النظام على نطاق واسع للحفاظ على التباعد الاجتماعي ولتجنب انتشار فيروس كوفيد 19، خاصة عقب النجاح الذي حققه النظام بالفعل في أوروبا وبعد الحصول على حق الامتياز من أوروبا لنظام الطابور الرقمي.كما أضاف عبد الغفار أن نظام الطابور سهل الاستخدام حيث يتيح لمستخدميه الدخول على النظام وتسجيل وقت وصولهم ويقوم النظام بحساب وقت الانتظار وعند اقتراب دورهم يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لهم، ليوفر الوقت والمجهود على العملاء.وقد أطلقت شركة algotech Egypt نظامها الجديد للطوابير الافتراضية لتعزيز تجربة العملاء وتوفير أكثر من 30 مليون دقيقة يقضيها العملاء في طابور الانتظار، وقد أثبت النظام الذي تم تجربته عالميًا في أوروبا وآسيا، قدرته على توفير تجربة خدمة عملاء سلسة وفعالة.