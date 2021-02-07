المركزي الأوروبي يتوقع تعافي الاقتصاد العالمي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لصحيفة جورنال دي ديمانش اليوم، إن هذا العام سيشهد تعافيا اقتصاديا.وأضافت: "التعافي الاقتصادي تباطأ، لكن لم يتوقف" في إشارة إلى مع ذلك، أشارت إلى وجود عدد من الأمور الغامضة التي قد تعرقل التقدم.وأوضحت: "لنكن واضحين، لن نعود للمستويات الاقتصادية التي كانت قبل جائحة كورونا حتى منتصف 2022".وأعربت لاجارد عن اعتقادها أن أزمة جائحة كورونا عززت من قوة الاتحاد الأوروبي.وقالت: "قرار تحمل الدول الأعضاء للديون معا كان لحظة خاصة للوحدة في تاريخ التكامل الأوروبي"، ولكنها أضافت أنه من المهم المضى قدما.وأوضحت أنه ستكون هناك صعوبات بعد الأزمة، وسيكون من المهم تجنب الأخطاء السابقة.وتابعت: "سيتعين على الاقتصاد تعلم كيفية العمل مجددا بدون مساعدات استثنائية أصبحت ضرورية خلال الأزمة".