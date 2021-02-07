انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد «الحمى القلاعية» ببورسعيد

انطلقت فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتسجيل والترقيم، وذلك بمحافظة بورسعيد بمنطقة الحظائر بالقابوطى الجديد، برئاسة الدكتور عاطف عيسي مدير مديرية الطب البيطري.وتقوم الحملة بتوعية المربيين بأهمية التحصين والتسجيل والترقيم، وضرورة المشاركة فى الحملة والتعاون مع لجان التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية الخطيرة، وتعمل على التوعية بطرق التربية المنزلية الآمنة للدواجن وأهمية شراء الكتكوت عمر يوم واحد لضمان خلوه من فيروس أنفلونزا الطيور.