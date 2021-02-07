«الصحة السعودية»: ارتفاع منحنى إصابات كورونا إلى 300%

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن الوزارة رصدت ارتفاعًا في منحنى الإصابات المؤكدة بنسبة 300%، كما ارتفعت الحالات الحرجة بنسبة 35%، مشددًا على ضرورة الالتزام والتقيد بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وقال «العالي»، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80% من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بالجائحة، ارتبطت بأنشطة اجتماعية، موضحًا أن هذه الأرقام تواكبها الدراسات التي تم إجراءها في المملكة على الحالات المرصودة مؤخرًا خاصة المناسبات العائلية.وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: على أنه «إذا التزمنا وتقيدنا بالإجراءات سوف يميل المنحنى الوبائي إلى التسطيح ثم التحكم وهذا ما نأمله»، لافتًا إلى أن العلماء حاليًا يركزون على ثلاثة تحورات للفيروس.وأشار إلى أن إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد الجرعة الأولى من 3 إلى 6 أسابيع، سيعطي الفعالية المنشودة في مواجهة الفيروس، موضحًا أنه إذا دعت الحاجة لتأخير الثانية فهذا لا يعني انعدام الفعالية.وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه تم إعطاء 443،153 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، مؤكدة أن هيئة الغذاء والدواء ملتزمة بالفعالية والأمان لاعتماد أي لقاح.وأكدت أن لقاح أسترازينيكا يعتبر من أكثر اللقاحات استخدامًا، مشيرة إلى أن نتائجه ستكون مبشرة.وحذرت الصحة السعودية من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد، مشيرة إلى أن التجمعات في المطاعم وحفلات الأعراس سبب بانتشار الفيروس.وأشارت الوزارة، إلى أن التراخي في تطبيق الإجراءات أدى إلى ارتفاع الحالات الحرجة، مؤكدة أن الفيروس ما زال نشطًا في عدة أقاليم محيطة بالمملكة.