محافظ الفيوم يبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بشكشوك

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، وحكمدار الفيوم، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس مدينة أبشواي، ومدير عام المساحة.وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء مشكلة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية الأرض المخصصة للمشروع، لتنفيذه في أسرع وقت، حرصًا على المصلحة العامة لأهالي القرية، موجهًا رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد مذكرة تفصيلية بمشكلة التعويضات.كما وجه المحافظ، رئيس مدينة أبشواي، للتنسيق مع أهالي "شكشوك" المستفيدين من تعويضات نزع الملكية لصرف جزء من المبالغ المستحقة، لحين ورود التمويل الإضافي لاستكمال صرف التعويضات.ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع مناقشة خطة تنفيذ وتمويل الطريق الربع دائري بمركز أبشواي.