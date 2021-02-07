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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 4 في احتجاجات جامعة بوغازيتشي بتركيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:51 م
احتجاجات جامعة بوغازيتشي
احتجاجات جامعة بوغازيتشي بتركيا
منار احمد
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أعلن مكتب المدعي العام في أحد أحياء اسطنبول، اليوم، اعتقال 4 رسميا في إطار تحقيق بالاحتجاجات على تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس جديد لواحدة من أكبر وأقدم الجامعات التركية.

وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي اعتراضا على قرار الرئيس أردوغان تعيين مليح بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيسا لجامعة بوغازيتشي في اسطنبول، المعروفة أيضًا بجامعة البوسفور. ويقول الطلاب والأساتذة إن الخطوة تتعارض مع الديمقراطية.

وقال مكتب المدعي العام باسطنبول إن 4 احتُجزوا على ذمة المحاكمة بسبب احتجاجات منطقة كاديكوي باسطنبول.

ووُجهت لهم تهم مختلفة بينها الإضرار بالممتلكات العامة والدعاية للإرهاب.

وأضاف المكتب أن شخصين آخرين وُضعا رهن الاحتجاز المنزلي.

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