ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك لـ 1.93 مليون و165786 وفاة

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 93ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 165 ألفا و786 حالة، بينما تعافى 48ر1 مليون شخص من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.ومر نحو 49 أسبوعا منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس فى المكسيك.