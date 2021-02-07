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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

روم طنطا والمحلة يحتفلون بعيد تقدمة المسيح للهيكل

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:04 م
عيد تقدمة المسيح
عيد تقدمة المسيح للهيكل
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه احتفلت مطرانية طنطا بعيد كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في مدينة طنطا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ترأس القداس الإلهي بمساعدة الأرشمندريت نقولا فانوس.

وتابع: "جاء ذلك بحضور أبناء كنيسة الروم بطنطا والمحلة الكُبرى، وبعد القداس الإلهي أقيمت صلاة الخمس خبزات".

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