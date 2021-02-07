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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإنترنت» يصعب موقف وزير الاتصالات أمام النواب

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:13 م
النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى بطرس
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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انتقدت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، أزمة ضعف شبكات الإنترنت على مستوى الجمهورية، معقبة: "أنا كان عندي أبناء في الجامعة، وبيذاكروا وبيكونوا متوترتين وبيقوا خايفين وهم بيمتحنوا يتقطع عليهم النت، أنا متوترة أكتر من أولادى عشان خايفة من الإنترنت يقطع".

وأضافت بطرس، في تعليق للنواب على بيان وزير الاتصالات: "إحنا مش بنعرف نعمل مكالمة واحدة، أنا لو نقلت الموبايل من ودن للتانية النت بيقطع، وعملت اشتراكات لكل الشبكات والشبكة في ميناء دمياط والإسكندرية، اشمعنى لما نسافر برا مفيش المشكلة دي".

وانتقدت النائبة ألفت المزلاوي، ضعف الإنترنت وانتهاء الباقات في وقت قصير، وتابعت قائلة: "نأسف لقد نفدت باقتك، عبارة دائما نسمعها في كل البيوت كدليل على معاناة الأهالي من خدمة الإنترنت".

وتساءلت "المزلاوي": "أين مصر من صناعة وتصديرالتكنولوجيا، وأين رقابة الوزارة من التطبيقات المميتة زي لعبة الحوت؟".

فيما لفت النائب أحمد الحديدي، إلى معاناة الأهالي في مكاتب البريد في مدينة المنزلة والمطرية، لافتا إلى حدوث حالة وفاة بسبب الازدحام في صرف المعاش، بحسب قوله.


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