وفاء بغدادي: أرجوك.. عض رغيفي ولا تسرق قصائدي

على خلفية أزمة السرقات الأدبية المتورط فيها بعض أعضاء اتحاد الكتاب، قالت الشاعرة وفاء بغدادي" نعم أن تسرق قصائدى تعنى إنك تعض قلبي، القصائد والنصوص ما هى إلا كرات الدم البيضاء للشاعر أو الأديب تقوم بالدفاع عن بقاءه الأدبى فهى عصير القلب وحجراته الأربع وتعرف السرقة في الفقه الإسلامى بأخذ الشيء خُفية، والسارق من وجهة نظر الإسلام هو: مَن جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له أو أخذ مال الغير على وجه الخفية.والسرقة فى المعاجم اللغوية عرفت بأشكال عدة، لكن فى النهاية تعبر عن معنى واحد هو أخذ الشئ من الآخر عنوة أو خفية وعلى سبيل المثال السَّرِقةُ في الشرع: "أَخذ مال معين المقدار، غير مملوك للآخر من حِرز مثلِه خُفية والسَّرِقَةُ الأدَبِيَّةُ: أيْ أنْ يَأْخُذَ شَاعِرٌ أوْ كَاتِبٌ شِعْرًا أو نَصًّا لِغَيْرِهِ وَيَنْسُبَهُ لِنَفْسِهِ.أضافت بغدادي، لــ"الدستور": "ولانتحال شكل من أشكال السرقة وله الكثير من التعريفات، حيث يتم استخدام عمل شخص آخر بشكل متعمد أو الاستيلاء عليه دون أي إشارة إلى المصدر وبالتالي محاولة نقل الانطباع بأن هذا العمل هو عمل الآخر، أي إنسان يفشل في تمييز الأفكار أو المواد المأخوذة من شخص آخر بشكل صحيح يكون مسروقًا.وعلى سبيل المثال HUE هو جامع شغوف لتذكارات موسيقى الروك أند رول، وهو مشترك في عدد من مواقع الكمبيوتر المخصصة لمثل هذه العناصر. بعد أيام قليلة من الإبلاغ عن سرقة عناصر موسيقى الروك أند رول من متحف وتم الإعلان عن السرقة على نطاق واسع على التلفزيون وفي الصحف التى نشرت أيضًا، في مسقط رأس هيو، تلقى Hue رسالة بريد إلكتروني تعرض بيع مجموعة من تذكارات البيتلز بسعر منخفض للغاية، ما دعاه للاستغراب وأدعي البائع أن البيع السريع ضروري لأنه قد تكبد عددًا من الخسائر التجارية، لكن في الواقع إنه سرق عناصر البيتلز من المتحف وقد اشتري Hue عناصر البيتلز حفاظا عليها.أوضحت بغدادي: "كان هناك سرقات أدبية عند العرب وقد تحدث الناقد المصري محمد مندور في كتابه «النقد المنهجي عند العرب»، أشار إلى أن مصطلح السرقة لم يصبح ذو أهمية إلا بعد الخصومة بين أنصار أبي تمام وخصومه، وأشار إلى أن أهم أسباب تلك السرقات خيال الرواة وتفاوت قدرتهم على تذكر واستدعاء الشعر القدبم كذلك الصراع بين الرواة والنقاد، بينما لم تكن هناك خصومة حول منهج أبو نواس ربما لأن النقد لم يكن قد نما بعد وهذا إن دل على شئ دل على أن إكتشاف السرقات بدأ مع النقد.مؤخرًا، ظهرت سرقات أدبية تعدت سرقة الفكرة حيث جاءت السرقة عن طريق نسخ العمل الأدبى حرفيا فظهرت مواطنة واسمحوا لى أن أجردها من اللقب التى منحته لنفسها وهما ومنحها لها المتخصصون جهلا٬ وبغض النظر عن وجهة نظرى فيما تمت كتابته وما تمت سرقته فقد قامت المدعوة حنان حسن بسرقة نصين أحدهما مطبوع فى ديوان "فلامنكو" للشاعرة زينب محمد منذ عام 2014 فى حين نشرت ديوانها فى 2020 والنص الآخر مسجل على تطبيق الساوند كلاود بصوت الشاعرة نجلاء يوسف ويقول الشاعر أحمد عوض الله الأسوانى أن ديوان حنان حسن مأخوذ بشكل كلى من ديوان نجلاء يوسف وها هى القصيدة الأصلية للشاعرة زينب ويليها القصيدة ذاتها فى ديوان المدعوة.أما الطامة الكبرى التى اعتبرها وصمة على جبين الاتحاد أن حدثت وأنتظر حق الرد هو أنتشار صور لديوان المواطن مصطفى أبو زيد الذى قام بسرقة أشعار الشاعر الكبير نزار القبانى ووضعها فى ديوان والتساؤل هنا هل كان هذا الديوان قبل أخذ عضوية إتحاد الكتاب أم بعده ولابد من محاكمة دور النشر فى الحالتين الموضوع الآن أمام القضاء ولابد من عودة الحقوق لأصحابها.أضافت: "السرقة الفكرية أو الأدبية هي ادّعاء شخص بشكل معلن أو خفى بكتابة نص منسوب لآخر أو نقلا عنه بشكل كلى عن طريق النسخ الكامل أو جزئى أو حتى سرقة الفكرة أو الإبداع ويعد هذا من أعمال النصب والاحتيال.تصدرت ميلانيا ترامب عناوين الصحف عندما سرقت أجزاء من الخطاب الذي ألقته في 2016 على الرغم من أن ميلانيا وحدها هي التي تستطيع أن تقول على وجه اليقين سبب سرقتها من خطاب كتبته وألقته ميشيل أوباما، إلا أن العلم يوضح لنا أن المنتهكين عادةً ما ينتزعون كلمات الآخرين بسبب هذه الدوافع الشائعة:1. الخوف من الفشل العزلة الاجتماعية - تتوقع أن يحكم عليك الآخرون وينبذونك لعدم وصولك إلى توقعات محددة، لذا فإنك تنتحل من أجل الحصول على وضع من الداخل والحفاظ عليه.2. تحديد أولويات النتائج - أنت تبرر أن النتيجة الإيجابية المحتملة، "الجيدة الأكبر" للانتحال مهمة للغاية بحيث يمكنك تجاهل أي "قواعد" لكيفية الوصول إلى النهاية.3. الإجهاد - تشعر بالقلق والتعاسة، وربما المرض بسبب الضغط الذي تتعرض له لتتفوق أو تنتهي بسرعة، لذا فإنك تقوم بالسرقة الأدبية حتى تتمكن من الاسترخاء والشعور بالتحسن. وأخيرا لا يمكننا إلا أن ننتظر رأى القضاء كى تظهر الحقيقة وحق الرد مكفول للجميع.