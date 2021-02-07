«المسبحة الوردية» لكاثوليك مصر من المجلس الإقليمي (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة الحلقة الأحدث من حملة "المسبحة الوردية".جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" لفرقة المجلس الإقليمي لليجو ماريا.وتستعد الكنيسة القبطية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.