مقتل 12 من أفراد الأمن في انفجار بوسط الصومال

قالت الشرطة إن قنبلة انفجرت على طريق خارج بلدة دوسمريب بوسط الصومال اليوم، مما أدى إلى مقتل 12 من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية.ويجتمع الزعماء السياسيون في البلدة لمحاولة حل الخلاف حول كيفية إجراء الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير.وأعلنت جماعة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.