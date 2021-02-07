«تعليم الغربية» تعقد لجان المقابلات للمرشحين للعمل كرؤساء لجان

حضر اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجان المقابلات الشخصية للسادة المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع الأسئلة لامتحان شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2020 2021، بحضور محسن الصباح، مسئول الإدارة العامة للامتحانات، وبسيوني محمد بسيوني، رئيس لجنة الإدارة قطاع الإسكندرية، ومحمد عزت، مسئول الشئون القانونية بالوزارة، وأسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.الجدير بالذكر، أنه حفاظًا على تحقيق التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد تم توزيع عقد المقابلات على مدار خمسة أيام، على أن تبدأ اليوم وتنتهي يوم الخميس القادم الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، وفقا لجدول المقابلات المعلن لدى جميع الإدارات، بحيث يتم عقد المقابلات بمعدل إدارتين يوميا.