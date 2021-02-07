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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فى ذكرى سيامته الكهنوتية.. تعرف على الأنبا إبراهيم إسحق

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:02 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد السيامه الكهنوتية لغبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

والأنبا إبراهيم إسحق من مواليد 19 أغسطس 1955، وولد في قرية "بني شقير" في محافظة أسيوط، ودرس الفلسفة واللاهوت في معهد المعادي الخاص بالكنيسة الكاثوليكية، وتمت سيامته كاهنا في 7 فبراير 1980، وعُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح، وسافر إلى روما لمواصلة دراساته في الجامعة البابوية الغريغورية وحصل على درجة الدكتوراه في علم اللاهوت العقدي، من 1990 إلى 2001.

وعين الأنبا إبراهيم إسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000، وسافر الأنبا إبراهيم إسحق إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية في السكاكيني، ومدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية في السكاكيني، وشغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية، ثم عمل لفترة وجيزة ككاهن إبرشي لكاتدرائية البطريرك في القاهرة.

كما عين الأنبا إبراهيم إسحق راعيا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر، وفي 29 سبتمبر 2002 تمت سيامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذاك الوقت، وتمت الموافقة على تعيينه مطرانا للإيبارشية من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في فى 5 أكتوبر 2002، وحصل على تكريس الأسقفية من أيدي الكاردينال ستيفان الثاني غطاس ثم بطريرك الإسكندرية.

وأخيرا انتُخب الأنبا إبراهيم إسحق بطريركا للأقباط الكاثوليك، من خلال آباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الذي انعقد يوم 12 يناير 2013، وتم الاختيار في 15 يناير 2013، والإعلان الرسمي في 18 يناير 2013، بموافقة البابا بنديكتس السادس عشر بابا الفاتيكان، وتم تعيينه عضوًا في جماعة الكنائس الشرقية بعد موافقة بابا الفاتيكان.


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