«البورصة» تغرم 3 شركات لمخالفتها قواعد القيد

فرضت لجنة القيد بالبورصة، غرامات متفاوتة على 3 شكات مقيدة لمخالفتها قواعد القيد والشطب، تضمنت التزاما ماليا بقيمة 20 ألف جنيه على شركة التعمير والاستشارات الهندسية، لمخالفة الشركة أحكام المواد 32 و44 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ويسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.تضمنت القرارات أيضا، فرض التزام مالي على شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.كما قررت لجنة القيد، فرض التزام مالي على شركة العبور للاستثمار العقاري 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 30 و32 و42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.