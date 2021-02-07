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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:44 م
صومعة ميناء دمياط
صومعة ميناء دمياط
حسام فهمي
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بلغت حركة تداول سفن البضائع والحاويات بميناء دمياط، اليوم الأحد، 27 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46034 طن تشمل 16356 طن فوسفات و12583 طن يوريا و2190 طن مولاس و14905 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53044 طن تشمل 24500 طن ذرة و12857 طن قمح و9095 طن خردة و215 طن خشب زان و4528 طن ابلاكاش و475 طن صودا و5540 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1374 طن.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1398 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بسلة وبطاطا وبطاطس وخضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية ( بصل وفول وفاصوليا بيضاء وبردقوش ) وفواكة ( برتقال وفراولة ويوسفي وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والمانيا وأوكرانيا وانجلترا وهولندا وسلوفينيا وامريكا واليونان والهند وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 381 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2418 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67240 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43077 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 5326 شاحنة.

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