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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وكيل «تعليم القليوبية» في جولة تفقدية لمدارس إدارات القناطر

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:44 م
سماح إبراهيم، وكيل
سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية،
نورهان عبدالرحمن
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تفقدت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مدارس إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وكان في استقبالها محمد مهدي، مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

أكدت سماح، خلال جولتها التفقدية لمدرسة شبرا الخيمة الثانوية التجارية المتقدمة، ضرورة التخلص من الرواكد الحديدية والخشبية بالطرق القانونية، واتخاذ الإجراءات الوقائية لجميع العاملين بالمدرسة.

وشددت على تفعيل مبادرة "يلا صيانة" لإعادة اصلاح وصيانة المقاعد الخشبية والحديدية للاستفادة منها وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، كما أنه تم رصد بعض المخالفات أثناء المرور وتم تشكيل لجنة لرصد المخالفات، تمهيدًا لإحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية بالإدارة.

اختتمت وكيل تعليم القليوبية زيارتها بتفقد مدارس إدارة القناطر الخيرية وكان في استقبال خالد الشربيني مدير الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية وهشام شحاتة، وكيل الإدارة ومحمود حجاج، مدير إدارة المتابعة بالإدارة ومحمود عيد، مدير الأمن وذلك لمتابعة مبادرة "يلا صيانه" التي تهدف لإعادة هيكلة وإصلاح المقاعد والأثاث المدرسي المتهالك وإعادته إلى حالته الأولى مرة أخرى بتكلفة أقل بكثير من تصنيعه ما يوفر الكثير من الأموال وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

في نهاية الزيارة، تقدمت وكيل تعليم القليوبية بالشكر للمجهود المبذول من قبل الإدارة وأكدت الدور الرائد للتعليم الفني والمدارس الفنية في صيانة وإصلاح المقاعد الخشبية للاستفادة منها وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

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