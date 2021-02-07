رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يكرم طلاب جامعة طنطا الفائزين ببرنامج عباقرة الجامعات المصرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:43 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الأحد، الطلاب الفائزين بكأس المركز الأول بمسابقة عباقرة الجامعات المصرية ٢٠ ٢١، وذلك بديوان عام محافظة الغربية، بحضور كلًا من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة، اللواء هيثم عاطف والعقيد طارق عامر، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وجه الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الشكر لمحافظ الغربية على دعوته الكريمة، كما وجه الشكر لأبنائه طلاب جامعة طنطا الذين استطاعوا الحصول على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي، متفوقين بذلك على جميع الجامعات المصرية، في إشارة إلى مدى تميز أبناء الجامعة، كما أضاف ذكي أن قيم الانتماء والمشاركة هي قيم إيجابية يجب أن نربي عليها أبنائنا الطلاب ليكونوا قادة المستقبل.

ومن جانبه رحب الدكتور رحمي محافظ الغربية برئيس جامعة طنطا، والضيوف الحاضرين، مُؤَكِّدًا أن المحافظة حصدت هذا العام العديد من الجوائز والمراكز الأولى وعلي رأسهم فريق مدرسة سنباط الثانوية الحاصلين على كأس عباقرة المدارس، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك أفضل ٥ مدارس على مستوى مصر، في دليل هام على تميز أبناء المحافظة، والتي تشرف المحافظة بدعوتهم اليوم للحضور في هذه القاعة.

وأضاف رحمي أن الاهتمام بالشباب لا يأتي فقط من خلال تكريمهم، بل أيضا من خلال دعوتهم للحوار ونقل خبراتهم وتجاربهم إلى أقرانهم، كنوع من تبادل الخبرات لثقل خبرات الآخرين، مُؤَكِّدًا على حرص الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتأهيل الشباب في جميع المجالات الثقافية والفنية والرياضية.

وعرض شباب العباقرة خبراتهم والتجربة التي مروا بها في حوار مفتوح مع الحاضرين، بداية من تكوين الفريق والصعوبات والتحديات التي مر بها الفريق، وصولًا لخوض التصفيات والمبارايات النهائية وحصولهم على كأس المركز الأول، كما قدم كل عضو في الفريق رسالة إيجابية للشباب الحاضرين لحثهم على المشاركة في الأنشطة الشبابية

وفي نهاية اللقاء قام محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا بتكريم الفريق وهم: ‏إسلام مصطفى النويهي (الهندسة)، إيمان أشرف محمد ‏(طب الأسنان)، ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ‏(الطب)، ‏إيمان عيد الضوي (طب الأسنان)، ‏إسراء محمد عبد الغني (الطب)، ‏محمد شادي محمد يحي (طب الأسنان)، ‏نجوى السيد راضي (الطب)، ‏أحمد جمال عبد الفتاح العباسي (الطب)، واللجنة المشرفة على الفريق وهم الدكتور مجدي وكوك منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، الأستاذ محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، الأستاذ مصطفى منصور مدير النشاط الثقافي والأستاذ محسن رشاد مشرف النشاط.

موضوعات متعلقة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في السودان

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»

«أثر الحضارة المصرية على اليونانية» فى محاضرة بالأعلى للثقافة

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية