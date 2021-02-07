محافظ الغربية يكرم طلاب جامعة طنطا الفائزين ببرنامج عباقرة الجامعات المصرية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الأحد، الطلاب الفائزين بكأس المركز الأول بمسابقة عباقرة الجامعات المصرية ٢٠ ٢١، وذلك بديوان عام محافظة الغربية، بحضور كلًا من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة، اللواء هيثم عاطف والعقيد طارق عامر، ولفيف من القيادات التنفيذية.وجه الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الشكر لمحافظ الغربية على دعوته الكريمة، كما وجه الشكر لأبنائه طلاب جامعة طنطا الذين استطاعوا الحصول على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي، متفوقين بذلك على جميع الجامعات المصرية، في إشارة إلى مدى تميز أبناء الجامعة، كما أضاف ذكي أن قيم الانتماء والمشاركة هي قيم إيجابية يجب أن نربي عليها أبنائنا الطلاب ليكونوا قادة المستقبل.ومن جانبه رحب الدكتور رحمي محافظ الغربية برئيس جامعة طنطا، والضيوف الحاضرين، مُؤَكِّدًا أن المحافظة حصدت هذا العام العديد من الجوائز والمراكز الأولى وعلي رأسهم فريق مدرسة سنباط الثانوية الحاصلين على كأس عباقرة المدارس، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك أفضل ٥ مدارس على مستوى مصر، في دليل هام على تميز أبناء المحافظة، والتي تشرف المحافظة بدعوتهم اليوم للحضور في هذه القاعة.وأضاف رحمي أن الاهتمام بالشباب لا يأتي فقط من خلال تكريمهم، بل أيضا من خلال دعوتهم للحوار ونقل خبراتهم وتجاربهم إلى أقرانهم، كنوع من تبادل الخبرات لثقل خبرات الآخرين، مُؤَكِّدًا على حرص الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتأهيل الشباب في جميع المجالات الثقافية والفنية والرياضية.وعرض شباب العباقرة خبراتهم والتجربة التي مروا بها في حوار مفتوح مع الحاضرين، بداية من تكوين الفريق والصعوبات والتحديات التي مر بها الفريق، وصولًا لخوض التصفيات والمبارايات النهائية وحصولهم على كأس المركز الأول، كما قدم كل عضو في الفريق رسالة إيجابية للشباب الحاضرين لحثهم على المشاركة في الأنشطة الشبابيةوفي نهاية اللقاء قام محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا بتكريم الفريق وهم: ‏إسلام مصطفى النويهي (الهندسة)، إيمان أشرف محمد ‏(طب الأسنان)، ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ‏(الطب)، ‏إيمان عيد الضوي (طب الأسنان)، ‏إسراء محمد عبد الغني (الطب)، ‏محمد شادي محمد يحي (طب الأسنان)، ‏نجوى السيد راضي (الطب)، ‏أحمد جمال عبد الفتاح العباسي (الطب)، واللجنة المشرفة على الفريق وهم الدكتور مجدي وكوك منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، الأستاذ محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، الأستاذ مصطفى منصور مدير النشاط الثقافي والأستاذ محسن رشاد مشرف النشاط.