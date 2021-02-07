البطش: سنعمل بكل جد لإنجاح لقاء القاهرة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم، إنه سيعمل بكل جد لإنجاح لقاء القاهرة للفصائل لإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني بسبب الانقسام.وتابع «البطش» في بيان صحفي: «سنتمسك بالشراكة الوطنية ومحاولة الانتقال من هذه المرحلة الكلحة».ومن المقرر أن يتوجه 14 فصيلا فلسطينيا، اليوم، لبدء حوار وطني، يوم غدا الإثنين، بدعوة من مصر.وسيلتقي الـ 14 فصيلا لمدة يومين أو 3 أيام في حوار وطني بالقاهرة، وعلى أجندة حوارهم العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، فيما ترهن فصائل أخرى مشاركتها بالانتخابات من عدمه، بما ينتج من مخرجات للحوار الوطني في القاهرة، وفقا لموقع دنيا الوطن.