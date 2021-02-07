تأجيل محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام لـ15 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة قاتل شقيقته بسبب سوء سلوكها في دار السلام لجلسة 15 مارس.عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم «كريم. ع» بقتل شقيقته «سعاد. ع» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك بنية خبيثة لإزهاق روح شقيقته مخططا إجراميا بجلبه سلاحا أبيض «مطواة قرن غزال»، حتى جاء التوقيت الملائم لتنفيذ ما ضمره في نفسه، فاصطحبها إلى منزل العائلة وفاجأها أثناء الحديث معها بطعنة استقرت في عنقها، وبمحاولتها الفرار أمسك بها وأدخلها دورة المياه ثم أغلق عليها الباب من الخارج للتيقن من أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فحقق ما ابتغاه، وصمم على إزهاق روحها بإحداثه الإصابة التي أودت بحياتها.