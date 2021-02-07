«المستثمرين» يناقش فرص الاستثمار في ليبيا وتشاد بعد قليل

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، اجتماعًا بعد قليل بمقر الاتحاد، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الجمعيات بالمحافظات.يناقش الاجتماع عرض خطاب الاتحاد العام بالغرف لدولة ليبيا ومناقشة فرص الاستثمار بها، وبحث فكرة إنشاء فرع للاتحاد في ليبيا، كما يناقش فرص الاستثمار في تشاد، بالإضافة إلى مناقشة تقييم العلاقة بين الاتحاد وجمعيات الأعضاء وكيفية تحسين العلاقة.كما يعرض الاجتماع تقرير لجنة إنشاء موقع رسمي ومنصة إلكترونية لبيع وترويج المنتج المصري، بالإضافة إلى عرض موقف تبرعات صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح كورونا المستجد.