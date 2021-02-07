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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: من يثبت تعاطيه المخدرات سيتم إيقافه عن العمل

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:08 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مبادرة "مصلحتك" تستهدف توعية العاملين فى الجهاز الإداري للدولة من مخاطر تعاطي المخدرات، وكذلك الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023".

وأكدت فى تصريحات صحفية، أن المبادرة يتم تنفيذها فى العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية، موضحة أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضًا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه المواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الصندوق يُعالج من يُبادر بالتقدم حاليًا مجانًا، وفى سرية تامة، ويتم الإعلان عن الخط الساخن "16023" للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم الكثير من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن، ويتم علاجهم بالمجان وفى سرية تامة‪.

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