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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول حظر تجول في موزمبيق منذ الحرب الأهلية بسبب كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:40 م
حظر تجول في موزمبيق
حظر تجول في موزمبيق
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يخضع مليونا مواطن موزمبيقي إلى حظر التجول الأول من نوعه منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1992.

وأعلن رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي أن بعض أجزاء الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا ستخضع لحظر تجول حتى 7 مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، بما يشمل منطقة مابوتو الكبرى التي تضم مدن مابوتو وماتولا وماراكوين وبوان، على أن يبدأ حظر التجول من الساعة 9 مساءً حتى 4 صباحًا.

وسجلت موزمبيق 42.488 ألف حالة إصابة بالفيروس على مستوى البلاد، تم تسجيل نحو نصف هذا العدد في يناير الماضي فقط، كما تم تسجيل أكثر من نصف الوفيات البالغ عددها 427 في نفس الشهر أيضًا.

وقال نيوسي إن المستشفيات العامة قد وصلت قدرتها الاستيعابية للمرضى إلى نسبة 100%، بينما أبلغت المستشفيات الخاصة عن أكثر من 80 % من قدرتها.

وتشمل القيود الجديدة، بجانب حظر التجوال، حظر جميع المراسم الدينية وتعليق جميع الفصول الدراسية المباشرة وحظر المناسبات الخاصة باستثناء حفلات الزفاف وتعليق الأنشطة الرياضية، ومن بينها بطولات كرة القدم الاحترافية.

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