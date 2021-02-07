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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد توقف 10 سنوات.. هبوط طائرة ركاب إسرائيلية في إسطنبول التركية

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:39 م
هبوط طائرة ركاب إسرائيلية
هبوط طائرة ركاب إسرائيلية في إسطنبول التركية
مروة عنبر
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هبطت لأول مرة منذ 10 سنوات، هبطت طائرة ركاب إسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية، أمس السبت.

وأعلنت شركة يسرائير الإسرائيلية، هبوط طائرة ركاب تابعة لها في مدينة إسطنبول التركية، لأول مرة منذ 10 سنوات.

ونشرت صفحة طياري الشركة الإسرائيلية على موقع تويتر، مقطع فيديو للحظة الهبوط، وعلقت عليه قائلة "10 سنوات بدون سفر المسافرين الإسرائيليين إلى تركيا، في هذا الفيديو، تاريخ اخر، طائرة يسرائيل ATR72 تهبط في إسطنبول".

كما أوضح موقع فلايت رادار، المختص بحركة الطيران أن الرحلة كانت مجدولة بالفعل بين إسرائيل وإسطنبول، مساء أمس السبت، لكنه لم يكشف موعد وصول الرحلة إلى المدينة التركية، وفقا لشبكى سى إن إن الأمريكية.

وأعاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران نشر المقطع عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلق عليه بالقول "لأول مرة منذ عشر سنوات طائرة ركاب إسرائيلية تحط في إسطنبول في تركيا"، حسب قوله.

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