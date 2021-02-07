تاجر مخدرات يحاول «الانتحار» أثناء القبض عليه بقنا

ألقى تاجر مخدرات، بنفسه من الطابق الثاني،من منزله هربا من قوات الأمن، تلقى اللواء محمد ابو المجد مدير أمن بلاغا بقيام «أحمد.ر.ح»، 24 سنة، بإلقاء نفسه من الطابق الثاني بمنزله أثناء محاولة ضبطه بحوزته كمية من نبات الحشيش المخدر.وتبين للواء عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أنه أثناء قيام قوة من المباحث بمداهمة منزل «أحمد.ر»، 24 سنة، تنفيذا لقرار النيابة العامة لقيامه بالاتجار في المخدرات وبمجرد مشاهدته قوات الأمن قام بإلقاء نفسه من الطابق الثاني، وأصيب بكسور وكدمات، وتم ضبطه ونقله لمستشفى قنا العام.وقررت النيابه العامة التحفظ على المتهم داخل المستشفى لحين تحسن حالته الصحيه.