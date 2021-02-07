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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 8687.93 نقطة

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:46 م
مؤشر الأسهم السعودية
مؤشر الأسهم السعودية
وكالات
طباعة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 70.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8687.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 مليون سهم تقاسمها أكثر من 315 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، والمصافي، والجزيرة ريت، وتهامة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت القصيم، والأهلي، وبتروكيم، وأسمنت الجنوب، ودارية ريت، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94% و2.78%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والمصافي، وكيان السعودية، والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، والراجحي، وباعظيم، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 538.05 نقطة، ليقفل عند مستوى 25269.14 نقطة، وبتداولات بلغت 61 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1416 صفقة.

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