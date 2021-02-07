بينهم سعودي.. ضبط عصابة التنقيب عن الآثار في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، ظهر اليوم الأحد، 6 أشخاص بينهم سعودي الجنسية، أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وبحوزته أدوات التنقيب، وتم التحفظ على المتهمين، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.وكان اللواء اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى معلومات أكدتها التحريات عن قيام مجموعة بالتنقيب عن الآثار بإحدى منازل قرية دندرة، وبانتقال قوات الشرطة تم ضبط 6 متهمين بينهم سعودي الجنسية وبحوزتهم أدوات التنقيب.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قد بدأت في معاينة موقع التنقيب عن الأثار وسماع أقوال المتهمين وشهود العيان بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.