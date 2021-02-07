كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى رسامة البطريرك إبراهيم إسحق

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد السيامه الكهنوتية لغبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لغبطته متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة".