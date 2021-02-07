وفاة المخرجة التونسية ووزيرة الثقافة السابقة مفيدة التلاتلى

توفيت اليوم الأحد المخرجة السينمائية التونسية ووزيرة الثقافة السابقة مفيدة التلاتلي عن عمر ناهز 74 عاما.ولدت مفيدة في مدينة سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة عام 1947 وحصلت على دبلوم المونتاج من معهد الدراسات العليا السينمائية في باريس عام 1968.عملت في التليفزيون الفرنسي محررة للنصوص ومديرة إنتاج قبل أن تعود إلى تونس في 1972 وتنخرط في صناعة السينما.أخرجت في 1994 أول أفلامها "صمت القصور" بطولة هند صبري, والذي عرض في مهرجان كان السينمائي وحصل على العديد من الجوائز عالميا.ومن أفلامها أيضا "موسم الرجال" في 2000 و"نادية وسارة" في 2004.