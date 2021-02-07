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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إسراء عطية: أشرف زكي حريص على دعم مواهب الفنون المسرحية

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:35 م
الممثلة إسراء عطية
الممثلة إسراء عطية
حسين الجندي
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تشارك الممثلة الشابة إسراء عطية حاليا في مسلسل "بنت السلطان" أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويتم تصوير أحداثه فى عدة محافظات.

ووجهت إسراء أحمد رسالة شكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لأنه يحرص على دعم شباب الخريجين من المعهد العالي للفنون المسرحية وإعطائهم الفرصة لإثبات أنفسهم.

ويعرض حاليا مسلسل الدائرة بطولة أحمد صلاح حسني وإخراج أحمد سمير فرج وتجسد فيه إسراء شخصية فتاة خريجة كلية صيدلة (مروة صبري).

وتقول إسراء أحمد إنها تناقش من خلال دورها قضية غياب الأب عن الأسرة سواء في الانفصال أو العمل وهو ما يؤثر سلبا أو إيجابا في الأبناء لأنه على الرغم من أن التربية واحدة إلا أن هناك بعض الأبناء يستشعر المسئولية وآخرون يستغلونها فرصة للانحراف عن المسار الصحيح، وهو ما تكشف عنه الأحداث خاصة أن لها شقيقة داخل العمل وكل واحدة منهن تتخذ طريقا في الحياة مع غياب الأب.

وتؤكد أن المشاهد سيستشعر خلال متابعته للمسلسل أنه أمام قصة عايشها من قبل وإن لم يكن هو فسيكون قريب له فهي مجموعة من القصص الواقعية فهو مسلسل إنساني واقعي بطريقة تشويقية يناقش الحب من زوايا مختلفة ويغوص في أعماق وتفاصيل المشاعر الإنسانية بصورها المختلفة.

وأضافت: الإنسان اللي مش مناسب ليا أكيد هو مناسب لغيري وهكذا، لذلك هي دائرة وأنا حسيت إن أنا بقول كلام حقيقي من جوايا فمؤلف العمل محمد عبد المعطي استطاع أن يغزل حكايات واقعية بمنتهى الحرفية والواقعية.

أشارت إلى أن فريق العمل يتفاعلون مع بعضهم وكأنهم أسرة واحدة لا يبخل بعضهم على الأخر بالنصيحة والفهم كما أن المايسترو وهو المخرج فنان فاهم يدقق في تفاصيل كل مشهد بمنتهى الرقي في التعامل.

مسلسل «الدائرة» من بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، وعماد رشا، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وينتمى العمل لـ45 حلقة للمؤلف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.

جدير بالذكر أن إسراء أحمد عطية شاركت في عدد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل بحر مع ماجد المصري، وقوت القلوب مع الفنانة ماجدة زكي، ستات قادرة مع عبير صبري، دنيا جديدة مع الفنان حسن يوسف.

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