رئيس البرلمان: حريص على أن تأخذ المعارضة حقها.. و«الأغلبية تستحملنى»

أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرصه على أن تأخذ المعارضة حقها، مضيفا "الأغلبية تستحملني معلش".جاء ذلك تعقيبا على ما ذكره النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بأن هناك بعض الأعضاء لم يحصلوا على الكلمة، مشيرا إلى قيام أحد النواب، بانتقاد الأغلبية على طلبها إقفال باب المناقشة في العديد من المناقشات بحضور الوزراء.وأكد رئيس مجلس النواب، أن الجميع سيأخذ حقه في الكلام للتعقيب على بيان وزير الاتصالات.