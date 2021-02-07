كنيسة الأقباط الكاثوليك تُقيم مؤتمرًا نصف العام لأبناء التربية الدينية

أقامت كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بشبرا الخيمة، فعاليات مؤتمر نصف العام لأبناء التربية الدينية، وذلك تحت شعار "أعرف نفسك".شارك في فعاليات المؤتمر كل من مرحلة حضانة والمرحلة الابتدائية، حيث بلغ عدد المشاركين مائة طفل وخادم، وذلك في الفترة من الخامس وحتى السادس من فبراير الجاري.يهدف المؤتمر إلى مساعدة الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، وانتهى المؤتمر بتحفيز الأبناء بالاستمرارية في معرفة ذواتهم على ضوء كلمة الله، واكتشاف مواهب روح الله بداخلهم.