برلمانى لوزير الاتصالات: الشركات «استحلِّت فلوس المواطن»

قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن شركات الاتصالات "بتعمل في المواطن كل حاجة واستحلت فلوسه، ونحتاج رقابة شديدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".وشدد أباظة، خلال تعقيب النواب على بيان وزير الاتصالات، الذي ألقاه اليوم أمام مجلس النواب، على ضرورة وجود مكتب بريد بكل قرية، قائلا: "اللي بيروحوا البريد منهم اللي ماشيين على كراسي، لا بد من وجود بدائل كسيارات جوالة لصرف المعاشات للتخفيف عن أهالينا".وتساءل النائب عن استراتيجية الوزارة للتواكب مع الجيل الخامس والسادس 5G، قائلا: "إمتى ننتهي من الرقمنة ولا بد من تطوير شامل في سرعات الإنترنت، متى تنتهي شبكة الربط الإلكتروني؟ مشددا على ضرورة عودة كبائن التليفونات في الشوارع بالعملات الفضية.