إدوارد يبدأ تصوير دوره في «كوفيد 25»

بدأ الفنان إدوارد، صباح اليوم الأحد، تصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد "كوفيد 25"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وجمعت المشاهد الأولى بينه وبين الفنانة أيتن عامر، في الديكور المخصص للعمل بمنطقة السادس من أكتوبر.وشهدت المشاهد الأولى التي بدأ تصويرها، الثلاثاء الماضي، حضور يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، وأحمد صلاح حسني وعدد من النجوم المشاركين في المسلسل، إضافة إلى مسئولى شركة سينرجي المنتجة للعمل.واستقر صناع المسلسل على تقديم العمل في 15 حلقة فقط بدلًا من 30، على أن يتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.وتم الاستقرار على الفنان أحمد صلاح حسني وأيتن عامر، ومي سليم، وإسلام جمال، وديانا هشام، وإيناس كامل، وأمير صلاح الدين، ومن المقرر أن يشهد العمل الاستعانة بعدد كبير من ضيوف الشرف، فيما أوشكت المؤلفة إنجي علاء على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل بالكامل.يذكر أن إدوارد يشارك حاليا في مسلسل "لؤلؤ" الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للنجمة مى عمر، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.