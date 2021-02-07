وزير بريطاني: تطعيم جميع من تزيد أعمارهم عن 50 عاما سيتم بحلول مايو

قال وزير شؤون التطعيم البريطاني ناظم زهاوي اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة في طريقها لتطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ضد فيروس كورونا بحلول شهر مايو، حيث تلقى التطعيم ما يقرب من ألف شخص في الدقيقة عند وصول سرعة العملية إلى الذروة أمس السبت.وقال زهاوي، الوزير المسؤول عن استراتيجية اللقاح، إنه تم الوصول إلى معدل 979 جرعة في الدقيقة بين الساعة 11 صباحا و12 ظهرا أمس السبت، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.وفي حديثه في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز، قال إنه "واثق" من أن الحكومة سوف تحقق هدفها المتمثل في تقديم اللقاحات إلى 15 مليون شخص من الفئات الأكثر عرضة للخطر بحلول 15 فبراير المقبل، وأن يتم تطعيم جميع الأشخاص فوق سن الخمسين بحلول مايو.