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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بارزاني: استقرار منطقة الشرق الأوسط ضرورة ملحة

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:29 م
مسعود بارزاني
مسعود بارزاني
مروة عنبر
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أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، أن استقرار منطقة الشرق الأوسط كلها يمثل ضرورة ملحة لكافة أقطارها وسكانها، مشددًا على ضرورة حل مشكلات بلدانها.

وبحث بارزاني خلال لقاء مع شيخ قبيلة الشمر فى سوريا حميدى دهام الهادى والوفد المرافق له في أربيل، آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

وأكد بارزانى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين الكردي والعربي، وضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين كافة المكونات خصوصا في الجزيرة السورية، مسائل مهمة لكردستان، في إشارة منه إلى الأوضاع غير المستقرة للكرد بسوريا، آملًا التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق كافة المكونات هناك.

وشدد بارزاني على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمان في المنطقة وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح بين كافة سكانها، مشيرًا إلى ضرورة أن ينعم مواطنوها كافة بتنمية حقيقية تغير حياتهم إلى الأفضل.

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