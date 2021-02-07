الكاثوليكية تطلق الحلقة الأحدث من «كل يوم آية» و «كلمة اليوم»





كما أطلق الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم"، وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "كلمة الله".



وجاء ذلك تحت شعار:"عندما نصغي إلى كلمة الله هكذا نبحث عن المعنى في حياتنا، فنجد أذن الله هي التي تسمع وكلمته هي التي تتحرك نحونا وتعطينا روح وحياة".



أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن خلاص الله للبشر.وجاء ذلك تحت شعار:"(سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 3: 20) هنَذَا وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ الْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي".