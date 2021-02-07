بابا الفاتيكان: جميعنا في حاجة للشفاء الذي من يد الله

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: «لنسمح لله بأن يشفينا - نحن بحاجة لهذا الشفاء جميعًا - لكي نكون بدورنا شهودًا لحنان الله الشافي».وأضاف بابا الفاتيكان، في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "بروح الأخوَّة الإنسانية، أدعو الجميع لكي لا ينسوا السكان الأكثر ضعفا مع إيلاء اهتمام خاص لأمراض المناطق المدارية المهملة التي تؤثر على الأشخاص الأشدَّ فقرًا. لنعزز العلاجات الضروريّة لكي لا يبقى أحدٌ خلفنا".