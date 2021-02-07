ضبط 422 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية بمطروح

تمكنت مديرية تموين مطروح، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط كمية من المعلبات الغذائية منتهية الصلاحية، حيث تم تحرير 7 محاضر مخالفات.وأوضح حسن الشيباني، مدير عام تموين مطروح، أنه بناء على التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية فرع مطروح، ومباحث التموين، تم تنفيذ حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح.وأضاف أنه جاء ذلك لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومتابعة عمل المنشآت التموينية، ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين، وضبط أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.وأكد أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد المحال يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، عبارة عن 422 علبة لمواد غذائية منوعة، و3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع للمواطنين، و3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية لعمال الأغذية.وأشار إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات من السلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.وشدد محافظ مطروح على استمرار الحملات التموينية على الأسواق، فى مراكز ومدن مطروح الثمانية، وضبط جميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.