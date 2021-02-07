«الشيخ»: ملف لم الشمل يحمل طابعا وطنيا

أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، اليوم، أن ملف لم الشمل ليس موضوعا إنسانيا فحسب بل يحمل طابعا وطنيا بالدرجة الأولى.وأضاف «الشيخ» خلال وقفة دعا إليها حراك لم الشمل أمام مقر الهيئة بمدينة البيرة، اليوم، أنه من حق أي فلسطيني أن يحمل جوازا وهوية فلسطينية.وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض تحريك هذا الملف منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن ذلك يعتبر جزءا من العقوبات التي يفرضها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطينى.وتابع: "ملف لم الشمل موجود دائما على طاولة البحث مع الإسرائيليين، ودائما ما نسألهم عن المبرر الأمني لعدم إعطاء طفل أو طفلة رقم هوية، مؤكدا أن الحجة الإسرائيلية واهية والقرار سياسي وليس أمني".ودعا إلى ضرورة تفعيل وتوسيع هذا الملف من خلال المؤسسات الحقوقية والقانونية محليا ودوليا لمشاركة الجانب الرسمي في الضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب الفلسطينية، لافتا الى أن هناك عشرات الآلاف من طلبات لم الشمل موجودة لدى طاقم كامل في الهيئة يتابع هذا الملف، وفقا لوكالة وفا.يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد وافقت قبل أكثر من 10 سنوات على لم شمل لنحو 50 ألف مواطن، ومن بعد ذلك رفضت تحريك الملف.