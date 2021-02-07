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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء اليمني: الحكومة وضعت عدة أولويات لتسهيل العمل الإغاثي والإنساني

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:22 م
معين عبدالملك
معين عبدالملك
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أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن حكومته وضعت جملة من الأهداف والأولويات لتسهيل العمل الإغاثي والإنساني وتقوية التعاون مع المنظمات والبعثات الإنسانية لتمكينها من أداء أعمالها في مختلف مناطق اليمن بسهولة ويسر.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال استقباله، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن كاترينا ريتز، إذ تم مناقشة برامج ومشاريع البعثة في اليمن خلال العام الجاري والتنسيق القائم مع الحكومة لتسهيل أنشطتها في تنفيذ أعمالها، إضافة إلى دورها في تسهيل تبادل الأسرى والمختطفين.

وتم التطرق - خلال اللقاء - إلى جوانب التعاون المستقبلية لتنسيق جوانب المساعدات المقدمة لليمن في الجوانب الصحية وغيرها، وفق الأولويات والاحتياجات الملحة والواردة في مشروع البرنامج العام للحكومة.

وجدد عبدالملك، تعازيه للجنة الدولية للصليب الأحمر وأسرة العمل الإنساني في مقتل 3 من موظفيها في الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدف مطار عدن الدولي نهاية ديسمبر الماضي بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة.

وعبر عن تقديره للموقف الثابت للجنة الدولية للصليب الأحمر في استمرار دعمها ومساعدتها للشعب اليمني رغم هذا الهجوم الإرهابي البشع، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون عونًا وسندًا للبعثة في أداء مهامها وتسهيل أعمالها وأنشطتها في مختلف المناطق اليمنية دون استثناء.

بدورها، أكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، أن جهود البعثة لن تتوقف في اليمن مهما كانت الظروف وستستمر في أعمالها الإنسانية، مشيرة إلى أن اللجنة عازمة على توسيع تدخلاتها الإنسانية في اليمن.

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